Prügi usinam sortimine säästab nii isiklikku kui ka riigi rahakotti

Ametnike kinnitusel tuleb enamikel Eesti peredel leppida teadmisega, et prügivedu hakkab varsti maksma pea sama palju kui Saaremaal, kui just ei hakata usinalt biojäätmeid, klaasi ja pakendeid välja sortima.

Prügiveo kallinemisel on mitmeid põhjuseid - aastate jooksul on kallinenud kütus, tõusnud palgad, aga mis kõige olulisem - Eestis sorditakse liiga vähe prügi. Just segaolmejäätmete senisest märksa kõrgema hinna abil loodetakse rahvale prügisortimine selgeks õpetada.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais on veendunud, et prügivedu on seni olnud Eestis liiga odav ja see peabki kallinema, sest aasta-aastalt tekitatakse Eestis prügi aina enam.