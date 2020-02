Kliiniku 19 juhtivtöötaja avaldus: Urmas Klaas peab tagasi astuma

«Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu on viinud kliinikumi sügavasse juhtimiskriisi. Kliinikumis puudub töörahu, juhatuse esimees Priit Eelmäe ei ole suutnud ligi 1,5 aasta jooksul kliinikute juhtidega koostööd teha ega plaanigi seda. 4400 töötajaga Eesti juhtiva meditsiiniasutuse maine on saanud väga olulisel määral kahjustada. Kliinikumi nõukogu, eesotsas nõukogu esimehe Urmas Klaasiga, püüab kliinikumi juhtimises läbi viia muudatusi viisil, mis töökorraldust ei paranda, vaid halvendavad,» seisab 19 juhtivtöötaja avalduses.

Nad leiavad, et kliinikumi juhtimiseks sobimatute isikuomadustega Priit Eelmäe vastasseis meeskonnaga ei ole tulevikus võib-olla realiseeruv risk, vaid praeguseks ligi 1,5 aasta jooksul tõeks saanud reaalsus. «Selle reaalsuse jätkumine on ummiktee. Lahkuma ei pea tipparstid ja kliinikute juhid, vaid ebakompetentne juhatuse esimees. Priit Eelmäe ei suuda Tartu Ülikooli Kliinikumi juhtida, tal puuduvad selleks oskused, teadmised, isikuomadused ja tahe. Juht, kes ei soovi oma meeskonnaga koostööd teha, väljendab ükskõiksust ka oma töö vastu,» seisab pöördumises.

«Alusetute väidete esitamine omaenda juhitava kollektiivi vastu ei ole meeskonnatöö osa. Kliinikute juhtidena oleme kindlasti nõus struktuuri kaasajastamise, tähtajalise töölepingu ja ametikohale konkureerimisega. Nõukogu esimees on aktsepteerinud juhatuse esimehe tegevust, mis on kliinikumi juhtimiskriisi viinud. Ainus lahendus on mõlema juhi poolt vastutuse võtmine,» märgivad kliinikumi juhid.