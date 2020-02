Pensioni teise samba saatus on nüüd presidendi otsustada

Eelmisel nädalal riigikogus vastu võetud pensioni teise samba vabaks muutmise eelnõu on jõudnud presidendi kätte. President Kersti Kaljulaidil on aega kümmekond päeva, et sellele hinnang anda, samas ei ole tal kavas tellida selle seaduslikkuse kohta eraldi hinnangut.