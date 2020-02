Ratas EKRE apteegireformi eelnõust: see keerab 5 aastat ajas tagasi

1. aprillil jõustub apteegireform, millele pakkusid nii EKRE kui ka Sotsiaaldemokraadid eelnõudena uued suunad. Küsimus seisneb proviisoromandis või ülemineku tähtaja pikendamises. Peaminister leiab, et kardinaalsed muudatused viis aastat hiljem toovad pigem segaduse ja lisab, et valitsusest selleteemalist seaduseelnõud tulemas enam ei ole.

EKRE eelnõu jõuab Jüri Ratase arvamusel tagasi reformi ideetasandile. «See keerab selle reformi mitte nüüd tänasesse päeva, vaid viie aasta tagusesse seisu, kus turul võivad olla kõik,» ütles ta kolmapäeval Vikerraadiole. Samuti viitab ta napile ajaressursile: «Ma arvan, et tänases nii väheses ajas enne seda reformi jõustumist muutusi teha ei oleks mõistlik, sest seda segadust on päris palju.»

Peaministri sõnul on inimesed apteegireformist erinevatel arvamustel, eelkõige erinevate elukohtade ja kogemuste tõttu. Sellega põhjendab ta, miks erakonnad ei ole suutnud olukorda konsensusel lahendada. «Aga siin ei saagi kokkuleppida, need viis erakonda, kõik näevad kättesaadavust erinevalt: kes kus elab, kes mida ostab,» kommenteeris Ratas. Peamine küsimus on see, et inimene saaks minna võimalikult kodu lähedale apteeki.