Rüütelkonna hoonest võib saada riiklik esindushoone

Valitsus toetas kontseptsiooni ning arutab maja renoveerimise rahastamise taotlust riigi eelarvestrateegia 2021-2024 koostamise käigus. Peaminister Jüri Ratase sõnul on positiivne, et pikk protsess Eesti ühe esinduslikuma hoone renoveerimise küsimuses on jõudnud taas valitsuse aruteludeni. «Eestimaa Rüütelkonna hoone väärikas ajalugu kohustab meid leidma lahendusi sellise unikaalse kultuurivara taastamiseks ja kasutuselevõtmiseks nii, et igaühel meist oleks võimalik sellest osa saada. Mul on heameel, et sellel koalitsioonil on poliitiline tahe päästa see ajalooline maja,» ütles Ratas.