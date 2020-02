Indrek Saar: presidendi argumendid avavad loodetavasti ka valitsuse silmad

«Kadriorust täna tulnud otsus kinnitas nii sotsiaaldemokraatide kui väga paljude teiste veendumust, et riigikogus usaldushääletuse teel läbi surutud pensioniseadus on põhiseadusega vastuolus. Ma väga loodan, et riigipea argumendid avavad ka koalitsioonisaadikute silmad. Nüüd tuleb see seadus põhiseadusega kooskõlla viia, mis tähendab, et pensioni teise samba lammutamine jääb valitsuse pakutud viisil ära. Variant on minna edasi opositsiooni esitatud pensionieelnõuga, mis muudab teise samba väljamaksed oluliselt paindlikumaks, kuid ei lõhu kogu meie pensionisüsteemi,» ütles Saar pressiteate teel.