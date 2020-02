Sindi ja Paikuse on eilsest ilma veeta, Pärnu Vesi lubab paigaldada veepaagid

Pärnu Vesi teatas oma kodulehel, et tegemist on Sindi peatorustikul toimunud veeavariiga, mistõttu Paikuse osavallas esineb 8. ja 9. veebruaril veega varustamise häireid. Pärnu Vesi avariibrigaadid alustasid rikke kõrvaldamisega tegelemist laupäeva hilisõhtul. Pärnu Vesi vabandas oma klientide ees ning lubas paigaldada veepaagid. Nende asukohtadest lubab vee-ettevõtte koduleht teatada esimesel võimalusel, pühapäeva hommikul selline info kodulehele veel jõudnud ei olnud.

Pärnu Vesi kliendiinfo telefoninumbrilt vastab automaatvastaja, et infotelefon on üle koormatud, kuid ettevõte on veeavariist teadlik ja tegeleb selle kõrvaldamisega.