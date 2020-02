Keskkonnainspektsiooni tööaasta – kalad, prügi ja paha hais

Ta lisas, et siin on inspektsiooni jaoks probleem. «Me näeme rikkumisi, kus asjad, mis on ühiskonnale sama olulised või veel olulisemad, kui need kala-asjad, kuid kus keskkonnakahju piir ei ole nii selge. Ja sellistel juhtudel tuleb kõiki kahtlusi tõlgendada süüdistatava kasuks ja menetleda sellevõrra leebemalt,» ütles peadirektor.

Kalanduse küsimused moodustavad inspektsiooni töömahust ühe kolmandiku. «Tihti tehakse meile ühelt poolt etteheiteid, et miks me kalandusele nii palju tähelepanu pöörame. Samas kuuleme teiselt poolt, et miks kalakaitseinspektoreid nii vähe on,» ütles Avarsalu.

Kuna kalal on suur majanduslik väärtus, ja ka alamõõdulist kala on võimalik müüa, siis jätkub surve veekogudele. «Kui aus olla, siis kalanduse puhul me ei kaitse niivõrd kalu, kui kalurite majanduslikke huve ja kalanduse jätkusuutlikkust. Koha või ahvenat ilmselt Peipsist täiesti välja püüda pole võimalik. Aga saagikus läheks nii alla, et kalurid jäävad lõpuks nälga. Riigi eesmärk on seal tagada jätkusuutlik kalandus. Et inimesed, kes seal kala püüavad, saaksid veel aastaid ja aastakümneid sellest sektorist tulu. Et kalade liigiline koosseis oleks selline, mis oleks ka sisemajanduse kogutoodangule maksimaalselt kasumlik. Siin ongi see vastuolu: teinekord tuleb kaluril keelata püüdmine täna, sest sama kala on homme tema kogukonna jaoks väärtuslikum,» lausus Avarsalu.

24 mullusest kriminaalasjast on 14 seotud kalapüügiga (sealhulgas kaks vähipüügi juhtumit); 4 – ebaseaduslik raie; 2 – kaitstava loodusobjekti kahjustamine; 1 – keskkonna saastamine; 1 – kemikaalide ja jäätmehoolduse nõuete rikkumine; 2 – riikidevahelise jäätmeveo nõuete rikkumine.

Möödunud aastal sai lõpu ka Sonda-Tapa reostuse kriminaalasi. Reostuse põhjustaja maksis riigituludesse 285 000 eurot. Tänaseks on ta kandnud ka samas suurusjärgus koristuskulusid.

«See juhtum oli tingitud totrast hooletusest, aga see läks väga palju maksma. Nii põhjustajale kui ka keskkonnale. Süüdlane on maksnud tagajärgede likvideerimise eest, aga see töö ei ole veel lõppenud, kuna kogu välja lekkinud lahustit ei ole suudetud raudteetammi seest kätte saada,» ütles Avarsalu.