Vene saadik Eestis: e-viisade numbrid ületasid ka kõige optimistlikumaid ootusi

«Juba praegu võib kindlalt väita, et see muudatus on ennast täiesti ära õigustanud. See ei saa mitte rõõmustada,» rääkis Petrov. «Mida rohkem eestlasi Venemaad külastavad, seda rohkem arenevad meie riikide vahel majanduslikud, humanitaarsed ja teaduslikud suhted,» rääkis Petrov lisades, et isiklikud kontaktid inimeste vahel tulevad kasuks ja tugevdavad ka riikide kahepoolset suhtlust. «Samas kerkib õigustatud küsimus, kas Euroopa Liit ja Eesti sealhulgas on valmis reageerima Venemaa hea tahte märgile samaga,» küsis suursaadik.