Ravimiamet palkab apteegireformi ja Brexiti pärast neli uut töötajat

Kui praegu on ravimiameti palgal 102 töötajat, siis nüüd soovitakse seda arvu suurendada viie võrra. Kahe ametikoha loomine on seotud Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust – sellega seoses tuleb kogu ELi ravimijärelevalve võrgustikus töökoormus teiste liikmesriikide vahel ümber jagada.

Ravimiameti peadirektori Kristin Raudsepa hinnangul oli brittide panus ELi ravimijärelevalves märkimisväärselt suur, 10-25 protsenti, mis tähendab, et nüüd peavad ülejäänud liikmesriigid andma endast parima, et kodanike tervis oleks ravimivaldkonnas jätkuvalt kaitstud.

Amet esitas riigieelavest lisaraha saamise taotluse juba 2018. aastal, see sai ka osaliselt rahuldatud. «Taotleme kahe uue ametikoha loomist – vaja on müügilubade osakonna kliinilise hindamise büroo spetsialisti ja inspektsiooniosakonna spetsialisti,» loetles Raudsepp.

Amet taotleb kahe spetsialisti ametikoha loomist inspektsiooniosakonda – jurist ning tegevuslubade ja inspektsioonibüroo vaneminspektor, sest reformiga kaasneb ka vaidlusi ja kohtuasju. «Vajalik on täiendav tööjõud, et tagada juhtumite menetlemise põhjalikkus ja tähtaegsus ning tegevuslubadega seotud päringutele vastamine juriidilistes küsimustes,» selgitas ameti peadirektor. Ta lisas, et vaneminspektori ülesanne on tagada apteekide tegevuslubade korrektne menetlemine.