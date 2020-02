Kaubamaja projekt ootab luba, sest linnal tekkisid uued ideed

Linna esialgne idee on suunata Gonsiori ja Laikmaa tänavate ning Estonia puiestee ristmiku olukord vastupidiseks - tunnelis sõidaksid autod, tänaval liikleksid ratturid, jalakäijad ja ühistransport. Ignar Fjuk näeks selles vaid kasu, sest inimesed on praegu tema sõnul tõrjutud maa alla: «See paik ongi nüüd üks hea näide, sellest kuidas kus kergliiklejal, ma mõtlen jalakäijal ja jalgratturil, pole asu vaid see on puhtalt niiöelda tavatranspordile mõeldud liiklussõlm.»