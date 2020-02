USA ja Saksa luureametid kasutasid krüpteerimisfirmat nuhkimiseks aastakümneid

Crypto AG varustas rohkem kui 120 riiki krüpteerimisseadmetega pärast Teist maailmasõda kuni selle aastatuhande alguseni. Kõnealuste riikide seas on muu hulgas Iraan, India, Pakistan ja mitmed Lõuna-Ameerika maad. Hiina ja Nõukogude Liit ei olnud Crypto kliendid.

USA ja Saksa luure said seega lisainfot näiteks Falklandi sõjast ja teadsid nii mõndagi Argentina militaarvarustusest.

Riikide valitsustele teadmata oli Crypto AG tegelikkuses USA Luure Keskagentuuri (CIA) ja Saksamaa Riikliku Luureteenistuse (BND) kontrolli all.

Crypto AG esimees Andreas Linde on kommenteerinud, et ei olnud teadlik ettevõtte seosest USA ja Saksa luureametitega, kirjutab The Washington Post.