Otse Postimehest ⟩ Õppusel Kevadtorm osaleb tuhatkond USA sõdurit, näha saab hinnalist sõjatehnikat

Sõjaväeõppus «Defender Europe 20» viiakse läbi USA juhtimisel, kuhu on kaasatud erinevad NATO staabid ja alliansi väed. «Õppus on laiapõhjaline ja näitab NATO tugevust. Liitlassuhted on head ja meie suurim liitlane USA on alati valmis vägesid siin suurendama,» lausus kolonel Tikerpuu.

Manöövrid haaravad suuremaid Euroopa riike ja Baltimaid. Tänavu jõuab Ameerikast Eesti lahingõppusele Kevadtorm üle tuhande sõduri. «Ka britid on oma lahingugrupiga kohal kogu aeg. Lisaks tulevad siia Poola ja Rumeenia sõdurid ning erinevad staabiohvitserid veel erinevatest riikidest,» teatas kaitseväe väljaõppeosakonna ülem, lisades, et kokku osalevad õppustel 18 riigist umbes 37 000 sõdurit.

Eestisse hakkavad USA väed jõudma aprilli lõpus. «Sellele ajale on meil ajastatud ka õppus Kevadtorm. Esialgu harjutavad nad isekeskis ja siis ühinevad meie brigaadidega õppusel Kevadtorm. Mai teisel poolel hakkavad liitlasväed välja liikuma ja mai lõpuks on manöövrid suuresti läbi,» sõnas Tikerpuu.

Kokku saabuvad ameeriklased Euroopasse neljateistkümnest erinevast punktist. Eestisse saabuvad USA väed peamiselt läbi Paldiski sadama. «Oluliselt tullakse sisse ka läbi õhu ja mööda maanteid. Selles suhtes on see õppus suurepärane võimalus vägede juurdetoomise ja liitlaste vastuvõtmise harjutamiseks,» arvas väljaõppeosakonna ülem.

Eestimaalased saavad kevadel näha teistsuguseid vorme, kui tavapäraselt ollakse harjunud nägema. See peaks koloneli hinnangul sisendama inimestesse rõõmu ja kindlustunnet, et me ei ole üksi. «Vajadusel liiguvad teedel kolonnid ja õhus lendavad lennumasinad. Asjahuvilised näevad rohkem sõjatehnikat ja sõjaväelasi, kui tavapäraselt ollakse harjunud,» teatas Tikerpuu.

Mati Tikerpuu FOTO: Tairo Lutter

«Defender Europe 20» õppuse üheks märksõnaks on kiire reageerimine. Põhimõtteliselt võiks selle õppuse jagada kolme suurde valdkonda: logistika-, juhtimis- ja taktikaõppus. «Logistikal on suur osa. Tänu Kevadtormile on Eesti harjunud sellise koormusega ja sissetulev liitlaste kogus ei ületa varasemat kogemust,» kinnitas ta, et ummikuid maanteedel kartma ei pea.

Tänavu on lahingõppus Kevadtormi kese liikunud Kesk-Eestisse ja kaasatud on ka Lääne-Eesti. Antud alad on koloneli sõnul uued nii eestlastele kui ka liitlastele. «Defender Europe 20» õppuse raames harjutatakse tegevusplaani kallaletungi korral. «See on kunstlik stsenaarium,» lisas Tikerpuu.