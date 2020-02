Fotod ⟩ Tammsaare pargis avati kohvikute paviljon

«Oleme aktiivselt alustanud linnaruumi kaasaegsemaks muutmisega, et linnakodanike ja meie linna külaliste jaoks oleks linnaruum kaasaegne ning mõnus koht, kus vaba aega veeta. Tammsaare pargi kohvik-paviljon on hea näide koostööst erasektoriga, kus linn on oma maa andnud lepinguga erasektori kätesse, et leida parimaid võimalikke lahendusi linnakodanike jaoks. Teeme omalt poolt väikese kingituse Eesti Vabariigi sünnipäevaks,» ütles abilinnapea Eha Võrk.

«Tallinna pargikultuur on viimastel aastatel jõudsalt arenenud ning meil on üha rohkem rohealasid, kus olla koos perega, kus mängida, lihtsalt vaba aega veeta või vajadusel ka tööd teha. Just seetõttu on mul hea meel, et pargikohvikute kultuur on hakanud kesklinnas arenema. Loodan, et miljöösse hästi sobituvaid kohvik-paviljone kerkib meie parkidesse veelgi,» lausus Kesklinna vanem Vladimir Svet.