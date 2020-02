Pirital sai raskes liiklusõnnetuses tõsiselt viga kaks inimest

Täna õhtul kella 18.20 paiku sai häirekeskus teate raskest avariist Pirita teel. Esialgsetel andmetel sattusid seal laupkokkupõrkesse sõiduautod Nissan Juke ja Subaru Legacy. Sündmuskohal töötav avariipolitseinik kirjeldas, et esmastel andmetel sõitis Nissani juht Pirita teed pidi kesklinna suunas, kui talle liikus vastassuunast vastu Subaru, mis paiskus üle eraldusriba nii, et kaks masinat sattusid laupkokkupõrkesse.

Kiirabi viis Subarus olnud mehe ja kaks Nissanis sõitnud naist haiglasse. Seal selgitatakse lähemalt nende vigastuste raskusaste, kuid praegu teadaolevalt said neist kaks tõsisemalt viga.

Avarii tõttu oli liiklus Pirita teel häiritud, liiklus Viimsi suunas on praeguseks avatud, ka on kesklinna suunas vaba liiklemiseks üks sõidusuund. Päästjad puhastavad parasjagu teed, et liikluse saaks täielikult igas suunas taasavada.