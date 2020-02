Fotod ⟩ Linnaarhiiv mahutas Tallinna ajaloo nelja köitesse

Neljaköitelise üldkäsitluse kolmas köide hõlmab aega alates linna minekust Vene võimu alla Põhjasõja ajal 1710. aastal kuni tsaariaja lõpuni 1917/1918.aastal. Koguteose neljas köide käsitleb pealinna arengust ajajärku alates Eesti Vabariigi sünnist veebruaris 1918 kuni 2019. aastani.

Tallinna Linnaarhiivi juhataja Küllo Arjakase sõnul on Tallinn esimene Eesti linn, kus omariikluse taastamise järel on sedavõrd suur, keeruline ja mahukas töö ette võetud. «Koguteose koostamisse on kaasatud meie ajalooteaduse parimad jõud Tallinna Linnaarhiivist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, Eesti Ajaloomuuseumist ja mujalt,» märkis Arjakas.

Üldkäsitluse peatoimetaja on linnaarhiivi teadur, ajaloolane Tiina Kala, toimetaja on Toomas Tamla ja koostaja on Olev Liivik.

Koguteose esimene ja teine köide ilmusid möödunud aasta juunis, kokku on neljas köites 1548 lehekülge. «Koguteose iga köite tiraaž on tuhat eksemplari. Tuhat müüdud eksemplari on Eesti Kirjastuste Liidu standardi järgi menuk. Vaatasin meie müügitulemuse üle veebruari alguspäevadel. Tallinna ajaloo esimest köidet oli sel ajal Linnaarhiivi laos 15 eksemplari ja sadakond raamatut on müügil veel erinevates raamatukauplustes üle Eesti. Teist köidet on Linnaarhiivi laos 110 eksemplari ning sadakond eksemplari veel raamatukauplustes. Võib arvata, et ka kolmas ja neljas köide saavutavad samasuguse müügiedu,» ütles Linnaarhiivi juhataja.