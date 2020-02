Viilma kutsub tuludeklaratsiooniga saadavat raha heategudeks annetama

Viilma sõnul tuleb paljudele eestimaalastele deklaratsiooni täitmise ajal üllatusena üks lisandunud muudatus. «Nimelt avaneb esmakordselt Eesti ajaloos kõigil neil, kellel on tulumaksu võimalik tagasi saada, võimalus see summa kas tervikuna või osaliselt heategevuseks annetada. Heatahtlikult naljatledes võib öelda, et maksuametist saab paariks kuuks annetusamet,» rääkis Viilma.

Tema sõnul pole küsimus rahas, vaid selles, et tuludeklaratsiooni täites on igal tulumaksu tagasisaajal võimalus teha annetuse kaudu väike heategu. «Tuleb vaid etteantud mittetulundusühingute, sihtasutuste või koguduste nimekirjast kuni kolm omale südamelähedasemat välja valida ning oma tagastatav tulumaks tervikuna või osaliselt neile annetada. Me ei anneta tegelikult raha – annetame headust, hoolivust ja armastust,» rääkis Viilma.

Ta avaldas heameelt, et Eesti inimesed on hakanud lahkemalt annetama. «Puudust kannatavate laste, hüljatud lemmikloomade, vähihaigete, lastekodulaste, kodutute, kristliku hoolekande, pühakodade taastamise-rajamise heaks, samuti muuks heategevaks otstarbeks on paljud inimesed valmis andma aastas kümneid, sadu ja isegi tuhandeid eurosid. Nõnda kogutakse imeväikeste toetusavaldustega, püsiannetuste ja korjandustega aastas kokku miljoneid eurosid selleks, et astuda välja saajate ringist andjate hulka,» rääkis Viilma.