Otse Postimehest ⟩ Advokaat: hauarahuleping ei keela Eesti riigil Estonia vraki uurimist

Nii et see hauarahuleping kaitseb rüüstetegevuse eest, aga mitte uurimise eest. See leping ei keela riiklikul tasemel uurimist?

Minu hinnangul kindlasti mitte.

Kas see valitsus läheb ajalukku sellega, et ta on avastanud või teinud kindlaks, mis Estoniaga juhtus või ta läheb ajalukku sellega, et ta siis, kui veel oli olemas võimalus tõendeid leida, otsustas, et igaks juhuks ta seda ei tee. See on minu meelest põhiline küsimus.

Kui see leping puudutab ainult kaitset rüüstetegevuse eest, siis mille alusel praegu valitsus ütleb, et nad peavad vraki uurimise korral hakkama seda lepingut ümber tegema, tühistama, kõigi osapooltega läbi rääkima?

Ma arvan, et iseenesest on see täiesti kohane, et nende riikidega, kes siin selle kokkuleppega on ühinenud ja eelkõige Soome ja Rootsiga, loomulikult nende riikidega tuleb suhelda ja need tegevused kooskõlastada, see on ju selge. Küll aga ei ole mitte mingisugust põhjust praegu väita, et see uus uurimine peaks jääma mingisuguste juriidiliste takistuste taha.

Kas me võime rääkida sellest, et kui huku aegu tõesti võib-olla Eesti riigil ei olnud piisavalt võimekust uurida, mis seal täpselt toimus, siis tänapäeva tehnikaga on see võimalik ja mõistliku hinna eest?

Tõenäoliselt ei ole see lihtsalt mitte nii, et sukeldutakse ja kõik on olemas, võib-olla on vaja seal natukene liiva eemaldada. Fakt on see, et vraki praegu betooniga kaetud ei ole ja täna oleks võimalik need tõendid ilmselt sealt leida. Vähemalt kui see vrakk üle uurida, siis me saame kummutada need niinimetatud vandenõuteooriad, mis siin praegu on levinud.

Mida me sealt siis otsime, auku?

Me otsime seda, mis uurimisel ikka otsitakse. Esimene asi on fikseerida, jäädvustada see, mis seal all on, ehk siis see vrakk või see laeva keha ja siis juba vaadata, mis oli millegi põhjus. Ma ei julge öelda, et me otsime just konkreetselt auku, aga vähemalt me kogume andmeid, teavet selle kohta, mis seis seal täna on ja seda saab võib-olla kasutada tulevikus vähemalt ümberhindamiseks. Et neid andmeid ei pruugi enam varsti seal olla.

Te ütlete, et see on riigi kohustus tõde päevavalgele tuua.Miks siis selle otsusega nii palju viivitatakse ja miks ei taheta seda enam uurida.