Video ⟩ Sünnitusele kiirustanud pereisa pääses trahvist: see 400 eurot läheb kõik mu pojale

7. jaanuaril pidas politsei Tallinna-Narva maanteel kinni Raini, kes oli oma Toyotaga kihutanud 136 km/h alas, kus suurim lubatud kiirus on 90 km/h. Politsei mõistis talle 400-eurose trahvi, vaatamata sellele, et tal oli mõjuv põhjus: ta kiirustas koju sünnitava naise juurde. Et kiirabi polnud veel kohale jõudnud, siis oli emal sünnitusel ainsaks abiks nende 10-aastane poeg Ralf, kes tegutses häirekeskuse töötaja telefonitsi antud juhiste järgi.