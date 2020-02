FOTO ⟩ Politsei leidis Tallinnas kadunud 82-aastase naise

Naise kadumisest andis täna politseile teada tema poeg, kes nägi Galinat viimati eile õhtul kell 22.20, kui saatis ema linnaliinibussile number 36. Galina sisenes Väike-Õismäe peatuses ning oleks pidanud väljuma Mustamäel Männi peatuses. Täna on aga Galina telefon välja lülitatud. Samuti pole märke sellest, et ta oleks oma kodus ööbinud. Teda pole näinud ka naabrid.

Teada on, et Galinal esineb probleeme mäluga ning seetõttu võib ta hädas olla. Praeguseks on politsei kontrollinud haiglaid ja Galina kodu lähedal asuvaid piirkondi Mustamäel, kuid kahjuks tulemusteta.