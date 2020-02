Isejuhtiv buss hakkab kevadel Tallinna Loomaaias testsõite tegema

Loomaaia direktor Tiit Maran ütles, et loomaaia suur territoorium on ühteaegu eeliseks, aga külastaja vaatenurgast mõnikord väljakutseks. «Tallinna Loomaaia üheks eripäraks ja plussiks, võrreldes paljude teiste loomaaedadega, on meie suur territoorium. Samas on see külastajatele ka väljakutse – jalutuskäigud on pikad ning väsitavad. Selline iseliikuv ja turvaline sõiduk on ideaalne lahendus külastajatele kiiremaks liikumiseks loomaaias,» lausus Maran.