Fotod ⟩ Liiva kalmistu tunamullu põlenud kabel sai korda

Esimene matusetalitus viiakse läbi järgmisel teisipäeval. Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul tekitas tulekahju küll suuri kahjustusi, kuid õnneks suudeti päästa hoone kõige hullemast ja päästeti ühtlasi seal olev väärtuslik orel. «Tegemist on kultuurimälestisega, mis on olnud aastakümneid Liiva kalmistul aktiivses kasutuses ning tänasest saab ajaloolises kabelihoones taas leinatalitusi läbi viia,» ütles Klandorf.

Tallinna Liiva kalmistu kabeli projekteeris 1934. aastal arhitekti Herbert Johanson ja see valmis 1935. aastal. Paekivist kõrge sakraalhoone on riikliku kaitse all kui paefunktsionalismi ehe näide. Hoone mahutab paarsada leinalist.