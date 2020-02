Politsei otsib Tallinnas juhtunud liiklusõnnetuse tunnistajaid

Täna õhtupoolikul kella 17.20 ajal juhtus Telliskivi tänaval Õle ja Ristiku tänava vahel liiklusõnnetus, kui foori punase tule taga peatunud musta värvi sõidukile BMW sõitis tagant otsa heledat värvi sõiduauto, mis pärast liiklusõnnetust sündmuskohalt lahkus. Sõiduki mark ja mudel on teadmata, küll aga on teada, et see liikus edasi Sõle tänava poole.