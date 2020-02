Algab kohus alaealise õpilase seksuaalses ärakasutamises süüdistatava õpetajanna üle

Süüdistuses kohaldatud seadusepügalast võib järeldada, et kohtu all olev õpetajanna on samasuguse teoga hakkama saanud ka varem.

Kannatanu, kellega portaal Rus.Postimees.ee suhtles, arvas, et vahepeal võis pedagoog leida uusi ohvreid. «Ma olin justkui hüpnotiseeritud, allusin talle täielikult. Ühel hetkel ta ütles: «Vali, kas mina või sinu ema… Vägivallaparagrahv ei ole seotud peksmisega, ta lihtsalt küünistas mu selga nii niimoodi, et jäid sügavad haavad,» rääkis ohver.

Järgmisel nädalal lepivad protsessiosalised kokku kohtumenetluse käigu, asja arutamine algab veidi hiljem. Vaatamata sellele, et uurimine kestis neli aastat ja lõppes süüdistuse esitamise ja asja kohtusse saatmisega, ei kõrvaldatud õpetajat selleks ajaks koolitöölt ja ta jätkab õpetamist tänaseni, kuigi on jõudnud vahepeal minna üle teise kooli ja kolida teise linna.

Rus.Postimees.ee on ka varem puutunud kokku sellega, et pedofiilias süüdistatavad isikud, sealhulgas ka need, ekda on selle eest süüdimõistetud, jätkavad lastega töötamist. Nii näiteks võttis Narva raamatukogu lapsi õpetama kohtus süüdi mõistetud pedofiili. Tookord kõrvaldati õpetaja töölt ajakirjanduse survel.