Mullu tapeti Eestis rekordvähe inimesi

Varavastased kuriteod moodustasid kuritegudest suurima osa ehk 38 protsenti, samas on nende arv järjekindlalt vähenenud. Möödunud aastal registreeriti 10 190 varavastast kuritegu, mida on 3 protsendi võrra vähem kui tunamullu.

2019. aastal registreeriti 4119 perevägivallakuritegu, mida on võrreldes üle-eelmise aastaga 14 protsenti rohkem – kasvanud on ka neist kuritegudest teatamine. Iga teine vägivallakuritegu Eestis on perevägivallakuritegu.

«Positiivne uudis on see, et kõige raskemate vägivallakuritegude arv jätkas kahanemist ja oli taaskord rekordiliselt madal. Koos katsetega registreeriti 29 tapmist ja 5 mõrva. Nende kuritegude tagajärjel hukkus esialgsetel andmetel 23 inimest, mis on viie võrra vähem kui aasta varem,» rääkis minister.