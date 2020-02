Mupo tegeleb invakaartide kuritarvitajatega

«Kui invakohtadel valesti parkimine on eriti aktuaalne suuremate pühade ajal ja eeskätt suurte ostukeskuste parklates, siis invakaartide väärkasutamine on korrakaitsjate igapäevane murekoht,» ütles mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

«Kahjuks on invakaartide välja andmine siiani olnud kohalike omavalitsuste pädevuses ja puudub ühtne üleriigiline register. Nii kohtab Tallinna kesklinnas parkimas sõidukeid, mille esipaneelil ilutsevad näiteks Narva-Jõesuus või Värskas välja antud invakaardid,» lisas ta.

Möödunud nädalal tehtud paaritunnise ringkäigu jooksul jäi lisaks eelnimetatutele silma veel sellised kohanimed nagu Tahkuranna, Viljandi, Abja, Rakvere, Saue ja Rapla.

«Kui Rapla ja Saue on veel usutavad kohad, kust tööle tullakse, siis see, et puudega inimene igapäevaselt Narva-Jõesuust või Tahkurannast siia sõidab, on väga vähe usutav,» ütles mupo inspektor Meelis Meerents. Probleemiks on ka parkimine vananenud kaartidega. Tihti kasutatakse igapäevaselt lähedasele inimesele kuuluvat invakaarti, kuigi seda võib kasutada vaid invaliidi transportimise korral.

Meerentsi sõnul on Tallinnas kindlad tänavad - ja just nimelt kesk- ning vanalinnas - kus invakaartidega parkimise kontsentratsioon on uskumatult kõrge. «Me kutsume neid omavahel naljatamisi invaliidide tänavateks. Näiteks Maakri, Tornimäe, Lai, Vene ja õhtuti kui baarid lahti tehakse, siis ka Müürivahe tänav,» loetles Meerents.

«Tornimäe tänaval, tõsi küll, on paar päris puudega inimest, kes seal tõesti tööl käivad, aga üldjuhul on nende autod pargitud nii, nagu invaliididele ette nähtud – kõigi nelja rattaga kõnniteel, jättes jalakäijale vähemalt 1,5 m laiuse käiguriba,» ütles inspektor.

Maakri tänava ja Vene tänaval invakaardiga parkivate autode puhul on ta oma silmaga näinud, kuidas noore elujõus mehed majast välja astud ja autosse istuvad. Paraku jäävad siin mupo patrulli käed lühikeseks. Patrulli sõnul heidavad sellised tegelased halba varju invakaardi õigustatud kasutajatele.

«Üldiselt domineerib arvamus, et invakaart on nagu mingi võluvits, selle omanikule on absoluutselt kõik lubatud ja sellest tulenevalt on palju rikkumisi parkimisel,» lausus Meerents.

Liiklusseaduse § 68

§ 68. Liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhi eriõigused

(3)Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, tohib:

1) asulas peatuda ja parkida peatumist või parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas tingimusel, et seisev sõiduk asub täielikult kõnniteel, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Kirjeldatud luba ei kehti teelõigul, mis on tähistatud peatumise keelujoonega;

2) parkida parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas, piiratud parkimisajaga parklas ettenähtust kauem ja õueala teel väljaspool parklat kohas, kus see ei takista jalakäijaid ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust.