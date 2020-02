Fotod ⟩ Eesti politseinikud tabasid Kreekas ebaseaduslikud sisserändajad

PPA rahvusvahelise koostöö büroo politseimajor Helen Neider-Veerme kirjeldas, et ebaseaduslikult piiri ületanud kaater oli kinnitatud Symi saare isaosas randumiskohta. See omakorda andis signaali, et sisserändajatega koos võis olla ka isikuid üle piiri toimetanu.