Galerii ⟩ Välisministeerium andis esmakordselt välja teeneteristid

«Olen väga tänulik neile inimestele, kes on teinud südamega tööd selle nimel, et mõtestada Eesti tulevikku maailmas, töötanud selle nimel, et Eesti julgeolek oleks tagatud, toetanud Eesti ettevõtteid eksporditurgudel ja esindanud Eestit maailmas,» ütles välisminister Reinsalu. Ta lisas, et just sellised inimesed on meie riikluse selgroog. «Meil on ainult üks Eesti, mida hoida ja armastada. Tänu sellistele inimestele on Eesti tugevam,» sõnas välisminister.