Endine poliitik Igor Gräzin hakkas vaimulikuks

«Vastab tõele,» vastas Gäzin ERRi küsimusele lõpetamise kohta, kuid ta lisas, et jätkab diakonikutsele vaatamata ka Tallinna Ülikoolis õppejõuna, «tänapäeval on nii, et suur osa kiriku inimestest on tegelikult põhitöökohaga kusagil mujal. Nii et sageli on kirikuõpetajad olnud pottsepad, veoautojuhid ja mis iganes.»