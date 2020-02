Lobjakas vs. Vooglaid ⟩ Ajakirjanduskriitikast ja terrorismist Saksamaal

Tänase saate teemadeks on kriitika ajakirjanduses ja terrorism Saksamaal.

Esimene teema tõukub ajakirjanik Vilja Kiisleri kriitikast selle saate aadressil. Lobjakas ja Vooglaid keskenduvad küsimusele, et mida sõna- ja arvamustevabaduse all silmas pidada ning kellel ja mil moel peaks üldse olema võimalus avaliku arutelu raames oma seisukohti väljendada.

Teises teemablokis tuleb juttu Saksamaal aset leinud veristest sündmustest. Saates keskendutakse küsimusele, et millised on radikaliseerumise ohud ja ühtlasi seotakse see küsimusega sõnavabaduse tagatusest.