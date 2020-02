Üle kogu Eesti on elektrita üle 4000 majapidamise

Kõige rohkem elektrikatkestusi on Saaremaal, kus on elektrita 1719 kodu. Harjumaal on elektrita üle 500 majapidamise, Lääne-Virumaal üle 600.

Elektrilevi esindaja Tuuli Sokmann kinnitas Postimehele, et majapidamistest on elektri viinud tõepoolest tugev tuul. «Isegi kui hetkel lahendamisel olevad rikked saavad suure tõenäosusega õhtuks tehtud, siis kuna tuul jätkub ja võib isegi tugevneda, tekib katkestusi tõenäoliselt juurde ja nende kõrvaldamisega võib siis juba minna homseni,» ütles Sokmann ja lisas, et kõige rohkem on praegu tuul mõjutanud Saaremaad ja Lääne-Harjumaad.