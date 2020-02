Fotod ⟩ Põhja-Tallinna valitsus tahab taastada Loodearmee kalmistul olnud kabeli

Mälestusteenistuse viis läbi Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Jevgeni, võtsid osa linna ja Eesti Kaitseväe esindajad ning Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku vaimulikud.

Üritus oli pühendatud loodearmeelaste traagilisele saatusele ja nende panusele võitlusele Eesti iseseisvuse eest.

«Nõukogude võim püüdis siit ära pühkida igasuguse mälestuse nendest, kes on siia maetud. Praegu on siin vaid üks mälestuskivi, aga see näitab, et mälestus saja aasta tagustest sündmustest on säilinud,» ütles metropoliit.

«Täpselt sada kaks aastat tagasi kuulutati Pärnus välja Eesti iseseisvuse manifest. Ja täpselt sada aastat tagasi suri Kopli barakkides tüüfuse ja puuduliku arstiabi tõttu kümneid Loodearmee võitlejaid päevas. Ometi olid nad võtnud osa Vabadussõjast Eesti poolel ja väärinuksid kahtlemata paremat saatust,» sõnas Põhja-Tallinna vanem ja õigusajalooline Peeter Järvelaid.

Tema sõnul soovis nõukogude võim, et loodearmeelased jääksid unarusse, seetõttu hävitati nende kalmistu ja arhitekt Aleksandr Wladovsky projekteeritud memoriaalkabel barbaarselt 1946. aastal. Kalmistu territooriumile rajati elektrialajaam. Loodearmeelaste haudade maapinnalt pühkimisega oli punavõimul veel kiirem kui kogu Kopli kalmistu hävitamisega.

«Kahetsusväärselt kestab see olukord tänaseni – endise kalmistu territoorium on tähistamata, see asub Kopli kalmistupargi aia taga ja osaliselt alajaama rajatiste all. Me ei tohiks sellega leppida, mistõttu alustab linn vajalike ettevalmistuste tegemist, et endise Loodearmee kalmistu territooriumi korrastada ja taastada seal olnud kabel,» lubas Järvelaid.

Tallinna linnavalitsus on esitanud aktsiaseltsile Elering ettepaneku jagada olemasoleva alajaama kinnistu kaheks maaüksuseks. Nii tekiks alajaama ja Kopli kalmistupargi vahele uus kinnistu ligikaudse pindalaga 676 ruutmeetrit. Linn soovib seda endale, et rajada sinna memoriaalala ja kabel.

Wladowsky projekteeritud Püha Jüri kabelis olnud ikoon õnnestus päästa ning see toimetati varjule Kopli liinide juures Treiali tänaval asuvasse Kopli Püha Nikolause kirikusse. Sinna viidi ka üks kabeli seinal olnud vaskplaat osade kalmistule maetute nimedega.

Kabelist endast on säilinud vaid üks raidkirjadega kivi. «Kui kabel ära lõhuti, võttis üks eestlane selle sealt kaasa. See viidi Toompeale Aleksandr Nevski katedraali hoiule,» rääkisid restauraatorid Aleksandr ja Jelena Jurjev, kes restaureerisid kabelis olnud ikooni 2013. aastal.

«Ikoon oli täis kuuli- ja täägiauke. Vähemalt 50 kohast oli see läbi torgatud. Pühaku näo kohal oli suur auk, mis oli tekkinud ilmselt löögist püssipäraga. Me parandasime augud ära, taastasime, silusime, puhastasime. See oli terve aasta töö,» rääkis Aleksandr Jurjev.

Loodearmee ja Eesti

Loodearmee oli Vabadussõjast Eesti poolel osa võtnud valgekaartlaste relvaformeering, mis oli moodustatud Vene tsaariarmee sõjaväelastest ja vabatahtlikest, ja mida juhtis kindral Nikolai Judenitš. Ajaloolaste hinnangul oli Loodearmee mõju Vabadussõjale väga oluline. Lisaks oli Loodearmee likvideerimine bolševike jaoks üheks Tartu rahu sõlmimise eesmärkidest, nii et ilma Loodearmee surveta kujunenuks Tartu rahu tingimused Eesti jaoks ilmselt palju halvemaks.

1919. aasta novembris andsid Eesti võimud taganenud Loodearmee üksustele, sõjaväelaste perekonnaliikmetele ning põgenikele loa tulla üle Narva jõe Eestisse. Lõpuks haigestusid tuhanded Loodearmee sõjaväelased Venemaalt kaasa toodud tüüfusesse ning suremus ilma arstiabita ettevalmistamata ajutistes ruumides oli suur. Üheks sellistest ajutiseks elamispaikadest oli Kopli. Veel 1920. aasta märtsi algul suri seal keskmiselt 50 inimest päevas. Suremus hakkas langema pärast seda, kui välismaiste Punase Risti organisatsioonide kaasabil õnnestus luua korralikud haiglad.

Surnud Loodearmee sõjaväelaste matmiseks eraldati maatükk Kopli kalmistu lõuna poolsel küljel, praeguse Kopli kalmistupargi ja Pelguranna tänava vahel. Hinnanguliselt maeti sinna umbes 700 inimest. 1936. aastal rajati kalmistule arhitekt Aleksandr Wladovsky projekti järgi püha Jüri kabel.