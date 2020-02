Peapiiskop Urmas Viilma: lipukanga lehvimine on kui Eesti sõbralik silmapilgutus meile kõigile

Peapiiskop Viilma kordas oma sõnavõtus paljutuntud tõsiasja, et paljud lapsed sünnivad siniste silmadega ning lisas: «Taevavärvi silmadega inimesele otsa vaadates näeme endale vastu vaatamas Eesti trikoloori värve – sinist, musta ja valget.» Viilma tõdes, et sinimustvalge on olnud eestlaste silmavärviks juba sajandeid enne seda, kui värvid, sinine, must ja valge said lipukangaks kokku õmmeldud. «Sinimustvalge pilguga võisid paljud meist okupatsiooniaastatel vaadata julgelt silma ka kõige vaenulikumale Eesti iseseisvuse põlgajale ning selle, vabadusest kõneleva pilgu vastu ei saanud keegi midagi ette võtta,» lisas Viilma.