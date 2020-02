Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa kõne pidulikul riigilipu heiskamise tseremoonial

Tere, hea eesti rahvas!

Täna on Eesti sünnipäev, meie kõigi rõõmupäev!

102 aastat tagasi sündis iseseisev Eesti. 101 aastat tagasi heisati siia, Pika Hermanni torni esimest korda meie sini-must-valge rahvuslipp.

Sellele imekaunile lipule on antud erinevaid tähendusi. Minu silmis tähendab sinine Eestimaa taevast, järvede ja merede peegeldust. Must on mulla ja rahvuskuue värv. Valge väljendab eestlaste kustumatut püüdu õnne, vabaduse ja helge tuleviku poole.

Täna on meil põhjust rõõmustada. Meil on oma riik, vaba riik ja vaba elu. Meil on võimalus teha sellest riigist ja meie kõigi eludest imeline seiklus, mis viib meid läbi aukartuse, sõpruse, töö ja armastuse edasi tulevikku. Hoolimata sellest, mis toimub tänases keerulises maailmas.

Rõõm ei seisne aga kuhugi kohale jõudmises, vaid see on ka pikk ja lõputu tee paremaks saamisel. Ärge kunagi peatuge!

Kallid kaasmaalased!

Igal rännakul seisavad ees takistused ja katsumused. Eesti rahvas on alati kõik raskused ületanud. Me oleme tänuvõlglased oma esivanemate ees, kes lõid meie riigi ja ehitasid selle üles.

Nüüd on teatepulk meie kätes. Me vajame üksmeelset ja tugevat Eestit, kus väärtustatakse igat meie inimest. Ja ma tean, et me anname isamaa enda järeltulijatele edasi veelgi ilusama ja veelgi paremana. See on meie kohustus.

Kallid sõbrad!

Tundkem vabadusest ja omariiklusest rõõmu ja pidagem seda nii meeles kui ka enda südametes. Sest vabadus ja omariiklus ei ole iseenesestmõistetavus. Need ei ole tulnud kergelt, nende eest tuleb seista. Me oleme selleks valmis.

Tänase päeva imetabane sisu on just selle mõistmine ja tähistamine, et heade mõtete, tunnete ja kindlustundega vaadata tulevikku. Ühendagem oma südamed, mõtted ja teod, et minna üheskoos edasi.