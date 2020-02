Urmas Viilma: on tajuda teatud poole valimist

EELK peapiiskopi sõnul oli presidendi kõnes justkui kaks kõne. «Üks oli see mis sobib sellistele õrnema hingega inimestele ja humanitaaridele, teine oli siis sellistele päevapoliitikutele. Ma arvan, et igaüks sai sealt midagi,» kommenteeris ta.

Näpuviibutuste ja manitsuste kohta sõnab Viilma, et teda häiris, et presidendi seisukohtades on tajuda teatud poole võtmist. «Ta peaks olema üle kõikidest osapooltest,» ütles Viilma.