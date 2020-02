Video ⟩ Edgar Savisaar: mul tekkis vaba aega ja seepärast otsustasingi presidendi vastuvõtule tulla

Te ei ole just väga sage aastapäeval presidendi ballil külas käija. Millest tänavune meelemuutus?

Jah, ma tulin, aga ega ma ei kahetse, sest presidendil oli väga hea kõne. Mulle see meeldis ja ma pean teile ütlema, et aasta-aastalt lähevad järjest paremaks tema esinemised.

Aga ikkagi, mille pärast te otsustasite see aasta tulla?

Teate, ma sel aastal oma talu sünnipäeva ei pidanud, seetõttu tekkis mul vaba aega ja seda vaba aega kuidagi tuli kasulikult kulutada, mida ma ka tegin.

Kuidas te hindate seda, et presidendi kõne oli üpriski manitsev ja toodi sisse paralleele Eesti kirjandusest ja tegelikult oldi üpris kriitiline nii valitsuse kui terve riigikogu suhtes?

Seda ei saa talle ette heita, sest minu meelest ta esines väga nii, et teda oli kuulata hea. Nii seda, mis ta rääkis, kui seda, mis ta ei rääkinud.

Kõnes oli välja toodud mitmeid olulisi punkte, üheks neist oli võib-olla Eesti-Vene riigipiir. Kuidas teie hindate debatte sellel teemal?

Ega seal suurt debatti ei toimugi. Ma ütleks, et see on ka üks probleem, aga mitte ainus.

Ja milline võiks olla see mõni teine probleem?

Ma arvan, et väga olulised on meie majandusküsimused, mis on pikka aega lahendamata.

Kuidas neid saaks lahendada ja milliste vahenditega?

Ikka ma arvan, et omavahelise kokkuleppega, arusaamisega üksteisest, sest Kaljulaid kritiseeris just seda, et ei taheta omavahel kokku leppida. See on õige.

Kuidas te hindate tänast valitsuse tervist?

Valitsus tahab edasi elada ja jumal temaga, las ta elab.

Kas on olnud ka mõni otsus, mis ehk oleks võinud olla olemata jäänud?

Ma arvan, et kindlasti selliseid otsuseid oli.

Kas te tooksite palun mõne konkreetse näite?

Ma arvan, et valitsuse käekäik mõningates asjades oleks võinud olla tõsisem. Liiga palju püütakse teha nii, nagu seda tahab praegune…

Igal juhul lõpetuseks, te olete väga mõjukas inimene, olete näinud Eestis pea kõiki aegu. Mida te ütlete enda austajatele ja ka enda kriitikutele?