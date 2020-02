Video ⟩ Taavi Rõivas: ma saan suurepäraselt aru, miks Ratast siin saalis ei ole

«Väga hästi. Väga hea kõne oli. Oli kindlasti kriitilisem kui tavaliselt, aga ma olen presidendiga nõus, et tuleb olla kriitilisem kui tavaliselt. Me oleme hakanud, just poliitikute poolelt, eriti valitsuse poolelt, võtma justkui mõistetavana kõike,» selgitas Rõivas. Tema meelest on üks nendest, mida mõistetavana võetakse see, et Eestil on kogu aeg hästi läinud. «Ma arvan, et presidendil on õigus, et praegu nii mõne asjaga, mida me oleme ajaloos hästi teinud, mängitakse see maha.»

Tema sõnul on ka presidendi kriitika riigikogu suhtes mõistetav. Rõivas selgitab, et ka saadikud sooviksid paremini ennast ülalpidada, kuid see sisuline arutelu sõltub sellest, kuidas suhtub valitsus saadikutesse. «Kui valitsus ei soovi sisulistdebatti, suhtutakse üleolevalt saadikutesse, siis ei saa ka sisuliselt midagi.»

Lisaks nõustub ta ka presidendiga Eesti-Vene riigipiiri küsimuses. «Ma arvan, et kõik tervemõistuslikud Eesti inimesed saavad aru, et võimalus või ka vajadus hakata Narva taguseid või Värska taguseid alasid Eestile tagasi nõudma, ei ole väga loogiline,» lisades, et meil pole ka praktikas selliseid kogemusi. «Kui me läbi ministrite seda nõuame, siis me vehime rusikatega, ilma, et meil oleks jõudu nende sõnade taga,» mainis Rõivas.

Ta ei näe mingit loogikat selle taga, et Eesti läheb Vene Föderatsiooni arvelt endale nõudma alasid. Rõivase meelest oleks loogilisem see, kui riik ehitaks välja korraliku piiri. «Teeme ta nii tugevaks, et ükski hiir sealt ka välja ei tule. Praktikas me näeme, et praegune valitsus ei ole suutnud piiri ehitada valmis piisava kiirusega.»

Rõivas mõistab, miks president on mures. «Ma saan suurepäraselt aru, miks Jüri Ratast siin saalis ei ole.»