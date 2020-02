Tellijale

Kohus leidis, et kuna mees tunnistab süüd ja avaldas kahetsust, võib ta lubada kuni kohtuni koduaresti. Takistuseks sai aga see, et Litrejevil pole Venemaal ametlikku elukohta ja tal on elamisluba Eestis. Seetõttu leidis kohus, et mees võib lahkuda välismaale ja hakata uurimisest kõrvale hoidma.