Ilmateenistus: kolmapäeval võib Põhja-Eestis 10 cm lund maha sadada

Kolmapäeva päeval aeg-ajalt sajab – Hiiumaal ning mandri põhjapoolses osas (Virtsu-Vändra-Alatskivi joonest põhja pool) tihedat lund sajuhulgaga 5-8 mm, mis võib õhtuks maa katta 5-10-sentimeetrise lumekihiga. Pole välistatud, et põhjarannikul on sadu tihedamgi, lisaks võib tugev kirdetuul siin tuisku keerutada. Lõuna pool on sadu nõrgem ja vesisem – sajab lörtsi, sekka ka vihma.

Abilinnapea Kalle Klandorf kutsub kõiki liiklejaid, sealhulgas jalakäijaid, lähipäevil tähelepanelikkusele ja valvsusele. «Arvestades käesolevat talve või pigem selle puudumist, võivad järgnevate päevade liiklusolud olla paljudele harjumatud. Need sõidukid, millel on juba talverehvid vahetatud suverehvide vastu või talverehvid jõudnud kulumispiirile, tuleb kindlasti jätta parkimiskohale,» rõhutas Klandorf. «Kõigil liiklejail tasub olla valvas, varuda aega linnaliikluses sõitmiseks ja kohaneda muutuvate teeoludega. Arvestama peab ka tänavatel lund puhastavate masinatega.»

Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal (puhastusala on kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel). Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puistematerjali, mille tera läbimõõt on 2-6 mm. Keelatud on kasutada tuhka või kloriide.