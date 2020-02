Politsei tabas viimastel päevadel hulga joobes autojuhte

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhi Hannes Kullamäe sõnul on selline tulemus vägagi murettekitav ning ilmestab seda, kuidas pühade järgselt istub tavapärasest rohkem inimesi rooli veendumata oma kainuses. «Eriti murelikuks teevad alkoholi tarvitanud bussijuhid, kes ei anna endale aru, et õnnetusse sattudes vastutavad nad ka oma reisijate ohutuse eest. Selline käitumine on eriti vastutustundetu ja hoolimatu nii reisijate kui ka teiste kaasliiklejate suhtes,» lisas Kullamäe.