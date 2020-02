Eesti kaitseväelased kontrollisid vaatluslennuga Venemaa ja Valgevene sõjaväetaristut

«Avatud taeva lend on oluline osa Eesti relvastuskontrolli tegevuses. See annab meile parema võimaluse jälgida idanaabri sõjalise infrastruktuuri arenguid. Piiravaks asjaoluks võivad kujuneda ilmastikuolud, mida antud lennu korral tuli ka tõdeda. Lisaks sõjaliste objektide jäädvustamisele võimaldavad vaatluslennud Eesti kaitseväel arendada koostööd meile oluliste liitlaste ja partneritega,» ütles kaitseväe peastaabi vanemstaabiohvitser kolonelleitnant Peeter Kõiv.

Vaatluslend tehti Rootsi rahvusvaheliselt sertifitseeritud lennukiga Saab 340B (OS-100). Kahemootoriline propellerlennuk on varustatud vertikaalse optilise panoraamfotokaameraga.

Avatud taeva leping (Open Skies Treaty) on üks osa OSCE riikide julgeoleku- ja usaldusmeetmetest. Lepingu eesmärgiks on avatuse, julgeoleku ja usalduse arendamine selles osalevate riikide vahel, kitsam eesmärk on aga informatsiooni kogumine sõjalistest jõududest ning sõjalisest tegevusest.