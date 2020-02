Venemaal toimub rahvahääletus põhiseadusreformide üle 22. aprillil

Võimerakonda Ühtne Venemaa kuuluv Pavel Krašeninnikov ütles uudisteagentuuridele, et kuupäeva ettepaneku tegi töörühm kohtumisel kolmapäeval ning president oli sellega nõus.

«Vladimir Vladimirovitš nõustus just selle ettepanekuga, seega me jätkame nii,» ütles Krašeninnikov uudisteagentuuri TASS vahendusel. See päev, 22. aprill, kuulutatakse ka üleriigiliseks puhkepäevaks.