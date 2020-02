Lux Expressi tegevjuht: bussijuht läheb 2 nädalaks puhkusele

«Tegelikult antud juhtumist saime teada täna hommikul, kus esmane kahtlus tekkis poole üheksa paiku, kui me lugesime uudiseid, et antud nakatunud on reisinud Riiast Tallinnasse bussiga,» ütles Postimehele Janno Ritsberg. Kuna Lux Express on kõige tihedama Tallinna ja Riia vahet vedav bussifirma, siis tõenäosus, et reisija oli nende bussis on kõrge. «Siis me helistasime terviseametisse, et uurida reisija nime,» pärast nime teada saamist kontrolliti ka Lux Expressi nimekirja. «Umbes poole kümne paiku saime kinnitada, et ta oli meie reisija.»