Torustiku remont toob Kadaka teele liikluspiirangud

«Tallinna Vee ekspertide hinnangul on Kadaka tee aluse raudbetoonist kanalisatsioonitorustiku seisukord avariiohtlik, mistõttu otsustasime raskeveokid kohe ümber suunata ja palusime Tallinna Veel viivituseta parandustöödega alustada. Ühistranspordile ja muule liiklusele jääb avatuks sõidusuund, mille all ei ole kanalisatsioonitrassi ega ka varinguohtu. Sellest hoolimata soovitame Kadaka tee Tähetorni ja Mäepealse tänavate vahelist lõiku liiklemiseks vältida,» ütles Tallinna Transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa.

28. veebruarist 13. märtsini on torustiku renoveerimise ettevalmistustöödeks igal õhtul kella 19-st kuni 7-ni hommikul suletud Kadaka tee Mäepealse suunaline sõidurada 100-200 meetri kaupa. 14. märtsist 10. aprillini on kavandatud torustiku renoveerimistööd ja sel ajal on liiklus Kadaka tee Tähetorni ja Mäepealse tänavate vahelisel lõigul ühel suunal suletud ööpäev läbi. Liikluseks jääb avatuks üks sõidurada, liiklust suunavad liiklusreguleerijad.

Tallinna Vee tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi tõttu on rekonstrueerimistööd hädavajalikud, et tagada ka tulevikus probleemideta elutähtis kanalisatsiooniteenus suurele osale elanikkonnast. „Seoses vähese sademete hulgaga, mis suurendaksid oluliselt torustiku vooluhulkasid, on hetkel parim võimalik aeg tööde teostamiseks,“ lisas Timofejev. Töid teostatakse torustikku täielikult lahti kaevamata, et häirida liiklust võimalikult vähe. Tallinna Vesi teeb endast kõik oleneva, et tööd häiriksid linlasi minimaalselt ja vabandab töödest tulenevate ebamugavuste pärast.