Video ⟩ Tanel Kiik: tagantjärgi tarkusena oleks võinud info levida juba öösel

Sotsiaalministri sõnul on peamine õppetund koroonaviiruse Eestisse jõudmisest see, et ükski inimene ei ole lõpuni kaitstud. «Muidugi saab palju ära teha selleks, et vältida nakkuse leviku ohtu, aga täielikult ära hoida sääraseid juhtumeid on sisuliselt võimatu,» lausus Kiik, lisades, et nakatunud inimene viibis Iraanis juba mitu kuud. «Ta läks sinna juba enne, kui COVID-19 avalikkuse tähelepanu pälvis. Tema nakatumise vältimine oleks olnud võimatu.»

Ministri sõnul ei ole liigseks muretsemiseks põhjust, aga olukorda tuleb võtta tõsiselt. «Kõige olulisem on laiapõhjaline koostöö erasektori, riigiasutuste ja samuti inimeste endi vahel. Teeme ettepaneku paigaldada termokaamerad Tallinna Sadamasse ja Tallinna Lennujaama. Vajadusel ka teistesse punktidesse,» selgitas Kiik. Samuti on oluline infomaterjalide aktiivsem jagamine reisijatele, kes saabuvad riskipiirkondadest. «Täiendavalt otsustasime luua rahvusvaheliste vedude töörühma, kaasates sinna nii bussi-, rongi-, lennu- kui ka mereliikluse esindajad,» lausus minister.

Töörühma loomine on vajalik selleks, kõigil asutustel oleks ühine arusaam käitumisjuhistest. «Kõik toimimise sammud tuleb rahulikult läbi rääkida. Juhised on küll varasemalt edastatud, aga kindlasti on palju küsimusi sõltuvalt transpordiliigist või lähtepiirkonnast,» arvas Tanel Kiik.

Ministeerium tegi muuhulgas ettepaneku tõsta regionaalset võimekust koroonaviiruse testimiseks. Täna on Eestis üks asutus laboratoorse analüüsi läbiviimiseks: Terviseameti labor. Proove saab võtta küll neljas Eesti haiglas, aga analüüsiks saadetakse need Tallinnasse. «Teeme ettepaneku, et edaspidi saaks proove analüüsida ka Tartu Kliinikumis. Loodetavasti juhtub see lähinädalatel. Sõltuvalt vajadusele saame tulevikus kaaluda ka Pärnu ja Ida-Viru Keskhaigla analüüsivõimekuse loomist,» selgitas ta. Täna selleks otsest vajadust pole, sest tehtud on mõnikümmend koroonaviiruse proovi, Terviseameti võimekus on aga kuuskümmend testi päevas. «Kui see vajadus peaks tekkima, siis selleks tuleb ennetavalt valmis olla,» sõnas minister Kiik.