Politsei otsib Lääne-Virumaal kadunud Galinat

Galinat nähti viimati reede, 28. veebruari hommikul, kui ta lahkus oma elukohast Aseri alevikus. Kodust lahkudes ütles ta naabrinaisele, et läheb passi vahetama, kuid üheski PPA teeninduses ei ole Galina täna käinud ning on teadmata, kuhu ta liikus. Naisel võib esineda probleeme mäluga ning ka tema koha- ja ajataju on kohati ekslik, mille tõttu võib ta olla hädas.