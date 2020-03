USA-s viibiv Luik pakkus Eesti õhuruumi USA-le õppuste korraldamiseks

Luik ja USA õhuväeminister Barbara Barrett rääkisid kohtumisel õhudomeeni ja õhukaitse kriitilisest rollistBalti regiooni kaitsmisel. Luik rõhutas, et USA toetust Balti õhukaitse arendamiseks hinnatakse kõrgelt ja lisas, et Balti riigid teevad tihedat koostööd parima lahenduse leidmiseks.

Kaitseminister kutsus USA õhuväge kasutama Eesti õhuruumi erinevate õppuste läbiviimiseks, et harjutada läbi kaitseplaane ja suurendada USA ja Balti riikide koostegutsemisvõimet. Luik tõi välja NATO õhuturbemissiooni olulisuse rahuajal, kuid toonitas, et vajalik on ka välja töötada selge plaan õhuturbelt õhukaitsele üleminekuks.

Maaväeministri Ryan McCarthy’ga oli olulise teemana laual sõjalised õppused Euroopas. «USA juhitud Defender-Europe 2020 on hea näide õppusest, mille käigus harjutatakse läbi lisavägede toomist Euroopasse. Ühtlasi annab see Balti riikidele olulise võimaluse harjutada regionaalsete juhtimisstruktuuride tööd läbi eelmisel aastal koos Läti ja Taaniga loodud Põhjadiviisi,» rõhutas Luik.

Mõttekojas Brookings toimunud vestluses keskendus kaitseminister Luik peamiselt Venemaalt lähtuvale ohule, transatlantiliste suhete olulisusele ning NATO tegevusele Balti regiooni kaitse- ja heidutushoiaku tugevdamisele. «Venemaa on juba aastaid moderniseerinud oma relvajõude ja juba aastaid on õppustel harjutatud sõjalist konflikti NATO vastu,» rääkis Luik. «Seejuures on oluline, et NATO fookus on üha enam sõjalisel valmidusel, võimearendusel ja valmisolekul tugevdada liitlaste vägesid jätkuvägedega,» lisas kaitseminister.