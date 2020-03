Ministeeriumi järelevalve leidis TTÜ projekti- ja personalijuhtimises tõsiseid puudusi

Minister Mailis Repsi sõnul on kahetsusväärne, et avalik-õiguslik ülikool on suhtunud sedavõrd leigelt nii regulatsioonide kehtestamisse kui ka nende järgimisse. «TTÜ peab kiiresti parandama projektijuhtimise korraldust ning muutma selle selgemaks ja läbipaistvamaks,» ütles Reps. «Loodan, et koos puuduste kõrvaldamisega saab TTÜ-s taastatud ka töörahu, mis on äärmiselt oluline.»