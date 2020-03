Seitse sammu lapse nahapunetuse leevendamiseks

Atoopiline dermatiit on nahahaigus, mis muudab naha kuivaks, punaseks, sügelevaks ja ärritunuks. See võib ilmuda ükskõik kuhu, kuid sageli esineb põlveõndlates ja küünarnukkidel, nagu ka pahkluudel, randmetel ja kaelal. Haigusel on kaks eristuvat faasi:

äge faas, mille puhul nahale tekib lööve;

löövetevaheline periood, millal nahk on rahulikum.

See on iseäranis tavaline lastel: ligikaudu 60%-il kõikidest atoopilise dermatiidiga inimestest kujuneb see haigus välja esimesel eluaastal ja 90%-il esimese viie eluaasta jooksul.

Mis põhjustab atoopilist dermatiiti?

Eksperdid usuvad, et atoopilise dermatiidi põhjused on suuresti geneetilised. See on seotud naha kahjustatud kaitsefunktsiooni ja immuunsushäirega, mille tõttu reageerib nahk suurema tõenäosusega keskkonnamõjudele.

Tõestatud on ka seos atoopilise dermatiidi ja allergiate vahel: kui teie perekonnas on esinenud heinapalavikku ja/või astmat, siis on suurem tõenäosus, et teie laps kannatab atoopilise naha käes.

Kuidas mõjutab atoopiline dermatiit lapsi?

Ägeda faasiga, kui nahale tekivad lööbed ja nahk on kõige sügelevam ning ärritunum, on kahtlemata kõige raskem toime tulla. Sügeleva naha puhul on loomulik reaktsioon selle kratsimine, kuid kratsimine muudab olukorra ainult halvemaks. See levitab baktereid, muudab sügelustunde tugevamaks ja võib kahjustada nahka kuni veritsuse tekkimiseni.

Löövete füüsilised mõjud ulatuvad nahast kaugemale. Elu on atoopilise dermatiidiga ebamugav ja tekitab stressi lastes ning muidugi ka lapsevanemates ja hooldajates, kes peavad vaatama, kuidas nad kannatavad.

Pidev sügelus võib tuua kaasa magamata ööd ja sellel on oluline mõju elukvaliteedile. Laste vanemaks saades võib sügelemine koos põletikulise ja mõnikord veritseva nahaga tuua kaasa enesekindlusega seotud probleemid ning muuta neil koolis keskendumise raskeks.

Mida ma saan teha atoopilise dermatiidi vähendamiseks ja leevendamiseks?

Atoopilise dermatiidi jaoks ei ole teadaolevalt mingit ravi, seega on naha igapäevasel hooldamisel peamine eesmärk pikendada mitteakuutset faasi. Löövete ajal nihkub peatähelepanu sügeluse vähendamisele ja naha rahustamisele.

Toome siin ära seitse sammu, mille abil saate aidata vähendada löövete arvu ja rahustada nahka reaktsiooni tekkimisel.

1. samm: Märgake potentsiaalseid vallandajaid/ohte

Me oleme kõik erinevad, kuid mõned lapsevanemad leiavad, et reaktsiooni vallandavad karedast või sünteetilisest materjalist rõivad (nagu näiteks vill ja nailon) ning allergeenid (nagu näiteks õietolm ja lemmikloomade karv). Kuigi toiduallergiate roll atoopilise dermatiidi puhul on vähem kindel, seostavad teised oma lapse lööbeid kindlate toiduainetega.

Nahka võib ärritada päike: imikuid tuleks hoida eemal otsesest päiksepaistest ning lastel tuleks piirata kokkupuudet ja nad peaksid kandma kaitsvat rõivastust ning väga kõrge kaitseteguriga päiksekaitse­kreemi. Ka passiivne suitsetamine on kahjustava mõjuga, seega jälgige, et te kunagi ei suitseta laste läheduses.

Püüdke märkida üles, millal teie lapse nahale tekib lööve, ja arutage seda arstiga. See aitab tuvastada võimalikud vallandajad ja otsustada, milline hooldus on parim.