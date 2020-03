Tanel Kiik koroonaviirusest: mina ei reisi praegu kuhugi ja soovitan ka teistel kodumaale jääda

Seekordses «Esimeses stuudios» tõstatus muu hulgas küsimus, kas riik ei võiks pisut jõulisemalt oma kodanikele öelda, et ärge taudi leviku ajal reisige, vaid jääge koju. Tanel Kiik vastas, et riik on oma soovitused juba andnud. «Aga arvestades, et Eestis elab 1,3 miljonit inimest, siis lauspiirangute seadmine ja muutmine kooliperioodil ei oleks olnud proportsionaalne meede,» sõnas minister.